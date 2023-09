Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Razvad a obținut o finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența, pentru construirea in localitate a unui camin ce va oferi servicii de ingrijire persoanelor varstnice. PNRR a lansat apel de proiecte care vizeaza punerea in funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii…

- Intr-un gest de generozitate și responsabilitate sociala, FinComBank a lansat pentru al 5-lea an consecutiv campania „Doneaza un Ghiozdan Norocos”. Prin intermediul acestui act de caritate, banca a donat rucsacuri echipate cu rechizite școlare și incalțaminte copiilor din Centrul de Plasament temporar…

- Guvernul a aprobat regulamentele in baza carora vor activa serviciile de ingrijire alternativa a copiilor cu virsta pina la trei ani. Documentele descriu modul de organizare și funcționare a creșelor inființate de angajator la locul de munca, a serviciilor de ingrijire individualizata a copiilor și…

- Un nou azil al groazei a fost identificat, de curand, in Voluntari. In aceste condiții, realitatea crunta a centrelor care, in loc sa ne ocroteasca batranii, ii supun unor terori demne de Evul Mediu lovește din nou. Adevarul e ca nu va inceta sa loveasca pana ne asumam responsabilitatea de a veni cu…

- Directia Generala de AsistenȚa Sociala Și Protectia Copilului Prahova, in calitate de partener in cadrul proiectului „TEAM – UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor” continua campania de identificare și recrutare a persoanelor care sunt interesate de profesia de asistent maternal…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a declarat, sambata, ca intreprinde toate masurile posibile pentru a asigura conditii cat se poate de bune persoanelor si copiilor care sunt in plasament sau ingrijire in centrele rezidentiale si a criticat, totodata, slaba finantare primita din…

- Prefectul Radu Roca, a verificat astazi procedura de relocare a celor 17 rezidenți ai centrului ”Camin pentru persoane varstnice Argint” al entitații economice Ingrijire și Asistența SRL, de pe strada Corvinilor nr. 43, inchis urmare a controlului din data de 10.07.2023. Persoanele au fost relocate…

- Primarul din Falticeni, Catalin Coman, a anunțat ca batranii din acest municipiu vor beneficia de un centru de asistența de zi. Catalin Coman a spus ca municipalitatea a depus un proiect extrem de important pentru Falticeni, pentru construcția și dotarea unui centru de zi de asistența și recuperare,…