Vârsta de pensionare va fi redusă cu doi ani pentru persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zone poluate Deputații au adoptat marti un proiect de lege care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, daca au locuit cel putin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanenta, precum si pe o raza de 8 km în jurul acestora.



Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 236/2010 și a fost adoptat deja de Senat, iar Camera Deputatilor este for decizional în acest caz. Astfel, va merge la președinte pentru promulgare.



