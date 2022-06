Stiri pe aceeasi tema

- Raspandirea tacuta a variolei maimuței poate fi un semnal de alarma pentru lume. In lume sunt acum peste 643 de cazuri de infectare, in zeci de țari in care virusul nu este endemic. Apariția brusca a bolii in multe țari in același timp sugereaza ca este posibil sa fi existat o transmitere nedetectata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu considera ca focarele de variola maimutei din afara Africii vor conduce la o pandemie, conform declaratiilor facute luni de Rosamund Lewis, un oficial din cadrul organizatiei, care a adaugat ca ramane incert daca persoanele infectate si asimptomatice pot transmite…

- Emiratele Arabe Unite, Cehia și Slovenia au detectat primele cazuri de infectare cu variola maimuței și se alatura astfel unui numar de alte 18 state din afara Africii, unde erau detectate in trecut cea mai mare parte a cazurilor, care confirma prezența virusului, relateaza BBC . Pana in prezent focare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are dovezi potrivit carora virusul variolei maimutei ar fi suferit mutatii, a spus luni un oficial al agentiei sanitare a ONU. Oficialul a adaugat ca aceasta boala infectioasa endemica in vestul si centrul Africii nu prezinta tendinta de a se modifica, relateaza…

- Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate cu aceasta infecție virala endemica specifica Africii de Vest, in mai multe state europene și in America de Nord, Canada și Australia. O noua afecțiune virala pune in alerta lumea medicala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a convocat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a convocat vineri o reuniune de urgenta pentru a discuta despre raspandirea fara precedent in Europa a virusului variola maimutei („monkeypox”). Pe rețelele sociale, in special pe Twitter, se discuta intens despre faptul ca magnatul Bill Gates ar fi fost „profet”…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Sfanta Parascheva Iasi”, a explicat, joi, intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Facebook ca in Romania nu exista niciun caz si nici macar o suspiciune de variola a maimutei, boala depistata in Europa si America de Nord. Medicul a mai spus ca boala…