Stiri pe aceeasi tema

- Quique Setien a reactionat dupa criticile aduse de fotbalistul vedeta al echipei sale, Lionel Messi, si a precizat ca nu s-a gandit "niciun moment" sa renunte la banca tehnica a Barcelonei, scrie EFE. "Trebuie sa ne schimbam in profunzime", a spus Messi dupa esecul de joi cu Osasuna (1-2…

- Cotidianul Mundo Deportivo scrie, sambata, ca tehnicianul francez Laurent Blanc ar fi fost propus antrenor la FC Barcelona.Propunerea ar fi fost facuta de agentul lui Blanc, Jorge Mendes, in contextul in care actualul antrenor al Barcei, Quique Setien, este criticat dupa pierderea titlului,…

- LA LIGA. Jucatorii, fanii și o parte din conducerea Barcelonei vor ca antrenorul Setien sa fie demis imediat. Inclusiv Rivaldo ii cere lui Bartomeu sa ia o decizie rapida: „Altfel, meciul cu Napoli, din Liga Campionilor, e in pericol”. Cand Messi a spus „totul s-a terminat din ianuarie, nu am mai jucat…

- Barcelona l-a dat afara pe Ernesto Valverde (56 de ani) și e mai rau ca inainte. Echipa blaugrana are cifre mai slabe cu Quique Setien (61) pe banca. Cand a hotarat sa-l concedieze pe Ernesto Valverde, președintele Barcelonei era sigur ca Xavi va accepta sa revina pe „Camp Nou". Doar ca, surprinzator,…

- Espanyol - Real Madrid se joaca azi, de la ora 23:00. Partida este o buna oportunitate pentru echipa lui Zidane de a profita de pasul greșit facut de Barcelona in deplasarea de la Celta Vigo, acolo unde a remizat, scor 2-2. In acest moment, catalanii au un punct avans in fruntea clasamentului. In tur,…

- Relația dintre Lionel Messi (32 de ani) și Antoine Griezmann (29) este departe de a fi ideala. Presa din Spania a dezvaluit faptul ca cei doi au fost aproape de bataie la unul dintre antrenamentele Barcelonei! Conform Diario Gol, Messi și Griezmann au fost aproape de o altercație la unul dintre antrenamentele…

- Postul de radio RAC1 a anuntat, cu aproape doua saptamani inainte de reluarea campionatului din Spania, ca cinci jucatori de la Barcelona și doi membri ai staffului tehnic au fost testați pozitiv cu COVID-19 la inceputul pandemiei, transmite Eurosport. In acest moment, toți sunt recuperați complet.In…

- Andres Iniesta care va implini 36 de ani pe 11 mai și-a spus povestea intr-un documentar difuzat de Rakuten TV și preluat de Corriere dello Sport. Moartea unui prieten foarte bun, Dani Jarque, a fost l-a doborat pur și simplu: „Zilele treceau si situatia nu se imbunatatea. Nu ma simteam bine, nu eram…