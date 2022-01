Varianta Omicron devine dominantă în alte două state din Uniunea Europeană Omicron, varianta cu un grad ridicat de infectiozitate, descoperita la sfarsitul lunii noiembrie in Africa australa, este responsabila pentru 65,4% din totalul noilor infectari inregistrate in Norvegia saptamana trecuta, potrivit datelor Institutului national de sanatate publica (FHI).Peste 16.300 de cazuri de infectare cu Omicron au fost inregistrate pana in prezent in Norvegia, inclusiv 6.143 in ultima saptamana si 5.195 in saptamana de dinainte.In contextul sarbatorilor, este dificil de evaluat in ce masura aceste cifre reflecta situatia reala, a explicat Line Vold, director de departament… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de infectari cauzate de coronavirusul SARS-CoV-2 a fost descoperit in randul unui grup de instructori de schi din provincia austriaca Tirol, informeaza luni DPA. In localitatea St. Anton am Arlberg, 17 instructori de la o scoala de schi au fost testati pozitiv si plasati ulterior in izolare,…

- Marea Britanie a confirmat marti inca 101 cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron si are astfel in total pana in prezent 437 de infectari confirmate cu aceasta noua varianta a coronavirusului, a anuntat marti Agentia britanica de securitate sanitara, transmite Reuters. Regatul Unit al Marii Britanii…

- Varianta Omicron a COVID-19 a dobandit probabil cel puțin una dintre mutațiile sale prin preluarea unui fragment de material genetic de la un alt virus, posibil unul care provoaca raceala comuna, prezent in aceleași celule infectate, potrivit cercetatorilor citați de Reuters , scrie hotnews.ro . Aceasta…

- Africa de Sud a inregistrat o creștere brusca a numarului de infectari cu COVID-19. Bilanțul s-a dublat miercuri, fața de ziua de luni, și a crescut și mai mult joi. Oficialii din domeniul sanatații spun ca varianta Omicron, recent descoperita, ar putea alimenta explozia numarului de infectari, potrivit…

- ECDC avertizeaza: Varianta Omicron risca sa devina dominanta in Uniunea Europeana in lunile urmatoare Varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 risca sa devina dominanta in Europa in ”lunile urmatoare” daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea…

- Omicron ar putea deveni dominanta in Europa in cateva luni, avertizeaza experții de la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase. Varianta Omicron a Covid-19 ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile…

- Varianta Omicron, noua mutatie COVID, risca sa devina dominanta in Europa in „lunile urmatoare” daca primele tendinte observate se confirma, a avertizat joi Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), informeaza Agerpres , care preia AFP si Reuters. „Datele preliminare sugereaza…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), agenția Uniunii Europene pentru combaterea bolilor infecțioase, a anunțat joi ca in cateva luni varianta Omicron a coronavirusului ar putea fi responsabila de peste jumatate din toate cazurile de COVID-19 inregistrate in Europa, relateaza …