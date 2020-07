Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Ocolitoare nr. II a municipiului Suceava de la Cumparatura-Ipotești-Salcea va fi realizata de Compania Naționala de Autostrazi și Administrarea Infrastructurii Rutiere pe fonduri europene. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa discuțiile de astazi de la București cu reprezentanții…

- Guvernarea liberala: fapte, nu promisiuni! Astazi, 1 iulie, la inițiativa președintelui PNL Botoșani, senatorul Costel Șoptica, a ajuns la Botoșani o delegație formata din factori decizionali de la nivel central și regional din zona de transport, condusa de Mariana Ionița, directorul Companiei Naționale…

- Premierul Ludovic Orban aflat sambata in vizita de lucru in județul Suceava a anunțat ca va sprijini finanțarea rutei ocolitoare 2 a municipiului Suceava pe ruta Cumparatura-Ipotești-Lisaura-Salcea-DN 29 catre Botoșani pe fonduri europene. Proiectul in valoare de 38 de milioane de euro este depus deja…

- IPS Pimen ar putea fi comemorat cu surle și cu trambițe la sfarșitul lunii iunie, cand se implinesc 40 de zile de la moartea sa, intrucat primarul Sucevei, Ion Lungu, vrea sa declare 30 iunie zi de doliu in oraș.

- Cațiva parinți din municipiul Suceava au fost amendați de polițiștii locali, intrucat copiii lor au aruncat detergent in fantanile arteziene din zona centrala. Anunțul a fost facut prin telefon, la Radio Top, de șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei. Potrivit acestuia, copiii au aruncat cu detergent…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca Romania va primi fonduri europene importante prin planul european de recuperare, bani care vor fi investiti in autostrazi, in linii de cale ferata, in spitale si in invatamant, dar si firmele vor primi bani.

- Incepand de marți, 2 iunie, unitațile școlare din municipiul Suceava vor fi deschise pentru elevii care vor sa vina sa se pregateasca pentru examenele de capacitate sau de bacalaureat.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat ca s-au luat masuri suplimentare de ...

- Ridicarea starii de carantina a Sucevei din data de 15 mai este solicitata cu insistența de conducerea administrației locale, care a venit și cu o serie de argumente, transmise inclusiv la nivel central, unde se iau deciziile.Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu, intr-o inregistrare video ...