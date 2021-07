Varianta DELTA îi sperie! Mulți antivacciniști merg la spital să se inoculeze anti-COVID Un doctor american susține ca raspandirea variantei Delta a coronavirusului pare sa convinga unii antivacciniști sa se inoculeze cu vaccinul impotriva COVID-19, chiar daca acest lucru inseamna sa mearga pe ascuns in spitale ca sa fie imunizați. Fenomenul este confirmat de o analiza realizata de Bloomberg, care a constatat ca mai multe zone din Stratele Unite, cu rate de vaccinare relativ scazute, inregistreaza o intensificare a numarului de inoculari in contextul creșterii ingrijoratoare a cazurilor de infectari cu Delta. Date de context Pana joi seara, peste 34.722.000 de americani au fost testați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

