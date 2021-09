Stiri pe aceeasi tema

- Varianta Delta a noului coronavirus nu produce cazuri grave de COVID-19 in randul copiilor si adolescentilor prin comparatie cu alte variante, conform datelor publicate vineri de autoritatile sanitare americane, transmite AFP. Ingrijorarile legate de consecintele infectiilor cu varianta Delta au crescut…

- Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 are un impact mult mai mare decat tulpinile precedente asupra tinerilor și copiilor, o constatare facuta deja in Statele Unite, in timp ce in Romania au existat in ultima vreme doua decese la persoane de 30 de ani, fara comorbiditați, iar o fata de 25 de ani,…

- Varianta Delta iși face simțita prezența puternic in Statele Unite, acolo unde numarul cazurilor noi de coronavirus și al spitalizarilor a urcat la maximul ultimelor șase luni, din cauza raspandirii rapide a tulpinii in regiunile cu rate de vaccinare scazute, scrie Reuters. Totodata, SUA a inregistrat…

- Varianta Delta a noului coronavirus este la fel de contagioasa ca varicela si ar putea provoca imbolnaviri grave, potrivit unui raport intern al Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite, relateaza The New York Times, citeaza Agerpres.