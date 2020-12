Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, impreuna cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, au semnat, joi, contractul de finanțare pentru proiectul Varianta de ocolire a municipiului Zalau,

- Avem asigurata finanțarea proiectului privind Varianta de Ocolire a municipiului Zalau, etapa 2 Sunt bucuros sa anunț ca Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, impreuna cu Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, au semnat contractul de finanțare pentru…

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera "Varianta de ocolire Bacau", cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.Proiectul a fost transmis de catre Ministerul…

- Accidentul a avut loc in Constanta, pe varianta de ocolire a municipiului, spre Targul de legume.Un accident de circulatie a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Potrivit apelantului accidentul a avut loc in Constanta, pe varianta de…

- Asocierea SA & PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - S.C. Tehnostrade SRL va realiza proiectarea si executia Variantei de Ocolire Galati, pe baza unui contract in valoare de aproximativ 705,3 milioane de lei, fara TVA, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- A fost semnat contractul in valoare de 207 milioane de lei, fara TVA, pentru construirea soselei de centura a orasului Targu Jiu, arata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere...

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat constructorii pentru doua obiective din județul Gorj. Este vorba de varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu, la care nu se mai lucreaza de doi ani de zile, respectiv noul pod de la Lainici, care de aproape un deceniu așteapta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca de joi, 3 septembrie, s-au dat in exploatare primii 7,3 km din centura ocolitoare a municpiului Bacau. Primii 7,3 km din cei 31 ai viitoarei centuri de ocolire a municipiului Bacau au fost deschisi circulatiei de catre Compania…