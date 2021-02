Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita prima data in regiunea britanica Kent starneste ingrijorari intrucat ea la randul ei sufera mutatii, astfel ca ar putea diminua protectia oferita de vaccinurile anti-COVID-19, a declarat directoarea programului britanic de supraveghere genetica…

- Numarul de tari si teritorii in care se afla tulpina britanica de coronavirus se ridica la 70 la 25 ianuarie, adica cu 10 in plus fata de 19 ianuarie, a anuntat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii, anunța news.ro. Varianta sud-africana care, la fel ca cea britanica, este mult mai contagioasa…

- Un caz cu noua varianta britanica a tulpinii SARS-CoV-2, B.1.1.7, a fost identificat la Suceava, in urma secvențierilor efectuate la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Potrivit unui comunicat de presa al USV, varianta de coronavirus depistata inițial in Marea Britanie, B.1.1.7, și caracterizata…

- Dovezile științifice de pana acum cu privire la noua varianta de coronavirus care a aparut in Regatul Unit sugereaza ca aceasta ar fi mai mortala decat varianta obișnuita, spune prim-ministrul țarii, Boris Johnson, conform BBC.

- Guvernul britanic este foarte ingrijorat de posibilitatea raspindirii unor noi tulpini de virus capabile sa ocoleasca protecția imuna, care este creata de vaccinurile deja aplicate. Universitatea Oxford, care a creat unul dintre vaccinurile impotriva COVID-19 impreuna cu compania farmaceutica AstraZeneca,…

- Cercetatori americani au depistat doua variante noi de SARS-CoV-2 care ar putea fi mai contagioase si care se comporta similar cu tulpina britanica, potrivit concluziilor unui studiu preliminar publicat recent, au relatat EFE și Financial Times, potrivit Agerpres. Una dintre variante a suferit mutatii…

