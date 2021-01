Stiri pe aceeasi tema

- Varianta coronavirusului depistata pentru prima data in Marea Britanie si considerata ca avand o rata mai mare de transmitere este responsabila in prezent de 10% din cazurile de infectare din Franta, a afirmat joi purtatorul de cuvant al guvernului de la Paris, Gabriel Attal, transmite Reuters.…

- Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat duminica la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy, relateaza agentia Reuters, citata de…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 detectata initial in Marea Britanie in luna decembrie provoaca de asemenea o mortalitate crescuta, in plus fata de faptul ca este mai contagioasa, relateaza AFP si Reuters. Guvernul din Regatul unit analizeaza…

