- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații - CNSAS ne aminteste cum era cu libertatea in anii comunismului, intr-o paralela cu cele mai in voga festivaluri ale ultimilor ani și are un mesaj pentru tineri: „Sa nu uitam nicicand sa pretuim libertatea!”

- Pompierii clujeni au amendat organizatorii festivalului UNTOLD 2023 pentru blocarea cailor de acces pe stadionul Cluj Arena la concertul trupei americane Imagine Dragons, potrivit Hotnews. Trupa din Las Vegas Imagine Dragons a urcat pe scena in a doua zi a festivalului UNTOLD 2023, iar organizatorii…

- Jandarmeria Cluj anunta ca, dupa aparitia controverselor legate de concertul sustinut de trapperul Gabriel Gavris, cunoscut sub numele de scena „Gheboasa”, s-a autosesizat si l-a amendat pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau…

- Jandarmii clujeni s-au autosesizat și l-au amendat pe interpretul Gheboasa cu 1000 de lei pentru “proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare”, la festivalul Untold. Acesta a fost reclamat la Consiliul pentru Combaterea Discriminarii. “Jandarmeria Mobila Cluj Napoca s-a autosesizat și a luat…

- "Jandarmeria Mobila Cluj Napoca s-a autosesizat și a luat decizia de a analiza suportul optic pe care l-a avut la dispoziție. In urma analizarii informațiilor și verificarii aspectelor semnalate, in data de 8 august, a fost aplicata in acest caz o sancțiune contravenționala, conform prevederilor art.…

- Datele Kiwi.com arata ca rezervarile realizate pana in data de 6 iulie 2023, pentru calatorii oricand in acest an in Romania, a crescut cu 48.8% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Cand vine vorba de calatorii pe perioada verii, creșterea este de 27.7% fața de vara trecuta. Cei care viziteaza…

- COMUNICAT DE PRESA Romania a devenit in ultimii ani una din destinatiile europene cautate pentru festivalurile de muzica, teatru, film si alte evenimente de anvergura.Anul acesta se preconizeaza ca zeci de mii de persoane, cetateni romani sau straini vor raspunde cu entuziasm invitatiei organizatorilor…