Stiri pe aceeasi tema

- Vreo 500 de raniți, dintre care 70 spitalizați, gazați, arși de flacarile grenadelor cu fosfor (interzise de Convenția de la Geneva inca din anii 50!), zdrobiți de jeturile de apa ale tunurilor Jamdarmeriei… Nu, nu este bilanțul unei zile de confruntari armate de maxima intensitate din Beirut, ci al…

- Știu ca multora nu le convine, dar Franța a aratat cel mai organizat, cel mai ”la zi” fotbal pe arenele din Rusia. Constat, cu stupoare, ca foarte mulți se declara indignați de faptul ca echipa ”Cocoșului Galic” are prea mulți fotbaliști cu origini in fostele colonii, uitand ca aceștia, in proporție…

- Pompierii au stabilit ca incendiul care a avut loc joi dupa-amiaza la un transformator electric la hidrocentrala Porțile de Fier I a fost provovat de „o defectare pe timpul exploatarii”. La ora 16:41, I.S.U. „Drobeta” al Județului Mehedinți a intervenit cu cinci autospeciale de lucru cu apa și spuma,…

- Un tanar de 20 de ani din Gogosu s-a ales cu dosar penal dupa ce a refuzat prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei, fiind despistat de politisti conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin…

- Articolul 1 din Constitutie ar trebui modificat dupa votul dat miercuri in Parlament, care a transformat Romania intr-o republica infractionala. Armata de oi fara minte pe care noi toti am trimis-o in Parlament a votat Codul p...

- Daca n-ar fi elemente ajutatoare și informații ”pe surse”, nici acum n-am știi ce s-a vrut de la mitingul mamut, care-a costat cateva procente din PIB-ul național, organizat, sambata, la București. In mod sigur, liderul PSD nu și-a dorit doar o baie de mulțime (care-a ținut cam o ora și jumatate!-fiind…

- Un eveniment extrem de emoționant a fost gazduit joi dupa-amiaza de Palatul Culturii „Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin. Foștii membrii ai celebrului Ansamblu folcloric „Izvorașul”, un brand al județului Mehedinți, s-au reunit pentru a sarbatori impreuna 50 de ani de la inființarea ansamblului.…

- "Avand in vedere domeniul de activitate astazi o sa le cer oficial ASF si BNR sa clarifice daca FSDI are nevoie de autorizatie pentru functionare. Este un jaf? Nu inca. Are potential. Acum este o gainarie. Inca o insigna pe care Dragnea sa si-o puna in piept si sa se laude cu ea. Atat. Eurostat- de…