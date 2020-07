Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in luna mai a crescut la nivelul celei de acum trei ani, cu 0,4 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, la 5,2% fata de 4,8%, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS).”Rata somajului in luna mai 2020 a crescut la nivelul celei de acum trei…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a subliniat ca transmiterea comunitara de COVID-19 este in creștere in Romania și ca daca situația se menține la fel, va fi nevoie de „anumite restricții pentru anumite focare”. In cadrul Știrilor B1 TV, demnitarul a vorbit despre pacienții asimptomatici, dar și…

- Directorul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj, David Ciceo a fost prezent astazi, alaturi de ceilalți directori de aeroport din România, la o întâlnire cu ministrul Transporturilor, Lucian Bode, privind reluarea zborurilor spre alte țari europene. În cadrul discuțiilor,…

- Primul centru de agrometeorologie din lume va fi finalizat in aproximativ trei ani, in Romania. „Suntem prima țara din lume care va gazdui un centru de agrometeorologie la nivel mondial, acest centru fiind pentru regiunea 6 a Organizației Meteorologice Mondiale Europa. Am fost desemnați…

- Un front bogat in ploi va traversa Romania, dinspre sud-vest spre est. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in toata țara. Informarea este valabila pana joi dimineața. Specialiștii spun ca vor fi perioade de timp in care instabilitatea…

- O femeie in varsta de 97 de ani s-a vindecat de COVID dupa 8 zile de spitalizare la Sectia Clinica Pneumonologie II Arad. Femeia provenea de la un camin pentru persoane varstnice.Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad transmis marti, au fost externati…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca decidenții vor face o mare eroare, daca ridica resatricțiile de circulație pe data de 15 mai. Basescu arata ca in Romania s-a testat extrem de puțin, ia autoritațile nu știu structura raspandirii virusului in randul populației, tocmai de aceea exista riscul…

- Medicul care a salvat sute de vieți trage un semnal de alarma in ceea ce privește respectarea regulilor de prevenție. Acesta spune ca Romania nu va face fața unui numar mare de imbolnaviri și risca sa ajunga ca Italia!