Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri dimineața, stația meteorologica din Miercurea-Ciuc a consemnat o temperatura minima de 1,1 grade Celsius , cea mai scazuta temperatura inregistrata la nivel național pentru acea zi. Conform meteorologului Adrian Pașol, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, aceasta temperatura…

- Temperatura lunara surprinzatoare: Roverul Pragyan al Indiei detecteaza variații de 70 de grade Celsius, un fapt neașteptat. Recent, roverul a transmis primele sale observații de la polul sudic al Lunii inapoi pe Pamant, uimind cercetatorii implicați in misiune, scrie HindustanTimes.„Am crezut cu…

- In Turcia a fost stabilit un nou record național de temperatura: 50 de grade Celsius. Aceasta a fost inregistrata in una dintre provinciile din sudul țarii, informeaza Digi24. temperatura record a fost inregistrata in provincia Hatay. Ea depașește recordul anterior din vara anului 2021, de 49 de grade…

- Temperatura medie la nivel global a fost, in luna iulie a acestui an, cu 0,33 grade Celsius mai mare decat precedentul record, consemnat tot in iulie, in urma cu 4 ani, cand media planetara a fost de 16,63 de grade Celsius. Temperatura aerului a fost de asemenea cu 0,72 grade mai mare decat media…

- In județul Gorj a fost inregistrata joi una din cele mai ridicate valori de temperatura din țara. 45 de grade Celsius a fost temperatura inregistrata in comuna Padeș, din zona submontana a Gorjului.

- Luni, 3 iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, relateaza Reuters.…

- Luni, 3 iulie, a fost cea mai calduroasa zi inregistrata vreodata la nivel mondial, potrivit datelor transmise de Centrul National american pentru Predictii de Mediu. Temperatura medie globala a ajuns la 17,01 grade Celsius, depasind recordul din august 2016 de 16,92 grade Celsius, in timp ce valurile…

- Astronomii au descoperit o planeta anormala la o distanța de 1400 de ani-lumina de sistemul nostru solar. Temperatura acesteia este de 8000 Kelvin, adica 7.727 grade Celsius - mult mai mare decit cea de la suprafața Soarelui (5778 Kelvin, adica 5.504 grade Celsius). La aceasta temperatura, moleculele…