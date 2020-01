Vanzarile Toyota Prius au scazut cu 50% in 2019! Toyota pierde din cota de piata in segmentul hibrid

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile grupului Renault au scazut in 2019, dar Dacia inregistreaza al șaptelea record consecutiv in Europa. Cate mașini romanești au mers in strainatate Grupul auto Renault, proprietarul Dacia, a anuntat vineri ca in 2019 vanzarile sale totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane…

- Cresterea economica a Romaniei va ajunge la 4,2% in 2019, dar va incetini in 2020 la 2,8%, sunt de parere expertii Euler Hermes, companie cu activitate in domeniul garantiilor si al colectarii creantelor, informeaza AGEPRRES . Conform unui studiu publicat miercuri, cresterea reala a PIB-ului Romaniei…

- Bollinger, un producator american de mașini electrice aflat in plina expansiune, iși face intrarea pe piața din Europa. Ambele modele actuale Bollinger și-au facut apariția in aceasta luna la Salonul Auto de la Los Angeles. Aceasta s-a intamplat la circa doi ani dupa ce am vazut pentru prima data…

- In luna octombrie, inmatricularile pe piața auto din Uniunea Europeana au ajuns la circa 1.21 de milioane de unitați, in creștere cu 8.2% fața de perioada similara din 2018. Conform raportului publicat de Jato, cota de piața a mașinilor echipate cu motoare pe benzina a crescut la 58%, in timp ce cota…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7615 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa joi. Pretul aurului a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 luni. Joi, euro a scazut la 4.7597 lei. Vineri, euro a urcat la 4.7615 lei. Pretul…

- Clienții europeni se indeparteaza din ce in ce mai mult de mașinile diesel, in ciuda faptului ca motoarele moderne sunt considerate "curate" in studiile independente. Potrivit datelor analizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), in perioada iulie-septembrie, cota de piața…