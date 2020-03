Vanzarile masinilor de facut paine au crescut cu 70%. La purificatoarele de aer cu 50% Vanzarile la masinile de preparat paine au crescut, in ultima luna, cu 70%, in timp ce la purificatoarele de aer saltul a fost de peste 50%, bugetul mediu alocat de romani pentru astfel de achizitii fiind de aproximativ 1.000 de lei, reiese din datele publicate miercuri de reprezentantii unui retailer online.



Conform cifrelor evoMag, incepand cu luna februarie, vanzarile la purificatoare de aer s-au majorat cu 50%, ca masura de combatere a poluarii, a alergenilor, cauzati de venirea primaverii si ca o metoda de diminuare a bacteriilor si virusurilor din locuinte.



De asemenea,…

Sursa articol si foto: business24.ro

