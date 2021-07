Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anunțat miercuri cadrul legislativ privind schimbarile climatice, care e menit sa ajute blocul comunitar sa-și atinga obiectivul de reducere a emisiilor de CO2 cu 55% pana in 2030 și de a deveni neutru in materie de carbon pana in 2050.

- Fața de luna sfarșitul lunii martie, atat litrul de benzina, cat și cel de motorina s-au scumpit cu circa 40 de bani, potrivit peco-online.ro.In comparația de la an la an, scumpirea este spectaculoasa, fiind mai mare de un leu pe litru atat in cazul benzinei, cat și al motorinei. In aceste condiții,…

- Consiliului Local al Sectorului 4 a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare care prevede tarife de la 200 la 300 de lei pentru ridicarea si transportul autoturismelor stationate neregulamentar. Conform proiectului de regulament adoptat, tarifele de ridicare si de transport…

- In Romania au fost inmatriculate in aprilie 9.272 autovehicule noi, cu mai mult de 75% fața de luna similara a anului trecut. Cu toate acestea, pe ansamblul primelor 4 luni, autoturismele noi inregistreaza o scadere generala de 14,5%. Datele au fost date publicitații marți de Asociatia Producatorilor…