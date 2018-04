Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a acceptat principiul "denuclearizarii complete" in schimbul unor garantii de securitate, anunta presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In. "Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite,…

- "Armistitiul care dureaza deja de 65 de ani trebuie sa inceteze", a declarat presedintele sud-coreean in fata presei, adaugand ca "trebuie cautata semnarea unui tratat de pace dupa ce a fost proclamat sfarsitul razboiului".Razboiul (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat,…

- De asemenea, Phenianul ia in considerare sa organizeze intalniri cu lideri din mai multe state, inclusiv din Rusia. Informatia apare in contextul in care Kim Jong-un a efectuat o vizita la Beijing, prima vizita externa de cand a devenit liderul superm al Coreei de Nord in 2011. Kim Jong-Un ar urma sa…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…