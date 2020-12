Vânătoarea "Bolii X": Medicul care a descoperit Ebola avertizează asupra virușilor mortali care urmează să vină Prezentând simptome timpurii ale febrei hemoragice, pacienta sta liniștita pe patul ei, luptându-se cu doi copii mici disperați sa fuga din camera de spital asemanatoare unei celule. Aceștia așteapta rezultatele unui test pentru Ebola, potrivit CNN.

Pacienta nu poate comunica cu rudele ei decât printr-o fereastra de observație. Identitatea ei este secreta, pentru a o proteja de a fi ostracizata de localnici care se tem de infecția cu Ebola. Și copiii ei au fost testați, dar, deocamdata, nu prezinta simptome.

Exista un vaccin și un tratament pentru Ebola, care au scazut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea se confrunta cu un numar necunoscut de virusuri noi și potențial fatale care provin din padurile tropicale africane, potrivit profesorului Jean-Jacques Muyembe Tamfum, care a contribuit la descoperirea virusului Ebola in 1976 și de-atunci s-a aflat in prima linie pentru depistarea de noi agenți…

- Elena, o pacienta spaniola in varsta de 104 ani, a fost externata dupa ce a invins boala COVID-19 si dupa ce a stat 14 zile internata. "Elena este o supravietuitoare, anul trecut a fost internata cu gripa A, iar anul acesta a depasit infectia COVD-19" provocata de SARS-CoV-2, a informat medicul…

- "Din ceea ce stim noi, testul de tip Real time PCR care i-a fost facut la spitalul militar din Belgia este negativ. Probabil la Floreasca nu a fost test Real time PCR pentru ca nu au avut timp de procesare, posibil sa fi fost un test antigen", a explicat premierul.

- Medicul erou de la SJ Neamt care a facut tot ce i-a stat in putinta sa salveze cat mai multi pacienti intubati la ATI din calea flacarilor, a fost infectat cu SARS-CoV-2, la testul facut chiar inainte de plecarea in Belgia, a anuntat Nelu Tataru.

- Una dintre marile tragedii care, in timp, va pune in plan secundar incendiul de la clubul „Colectiv” s-a petrecut in plina pandemie. Sectia de terapie intensiva a Spitalului din Piatra Neamt a fost mistuita de un incendiu. Zece bolnavi de Covid, intubati, au decedat, arsi de vii. Medicul care ii ingrijea…

- Spitalul din Piatra Neamț a solicitat un container pentru pacienții care au murit in incendiul de aseara. Morga spitalului era plina inca de dinainte de explozia de la ATI, in urma careia au murit zece oameni, potrivit Digi 24.Incendiul a fost semnalat in jurul orei 19:00, iar cand pompierii au ajuns…

- Medicul de familie din comuna vasluiana Vinderei a murit la cateva zile dupa ce a fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. Comuna se confrunta o transmitere comunitara rapida a noului coronavirus, inclusiv primaria fiind inchisa dupa ce jumatate dintre angajati s-au imbolnavit.

- Din experiențele necropsice proprii pe decedați COVID, specialistul in medicina-legala Cristian Stan susține ca bolnavii mor din combinația dintre pneumonia virala și bronhopneumoniile bacteriene infecțioase ce apar in timpul spitalizarii.Libertatea a prezentat pe 18 septembrie cazul Anei Nagy, femeia…