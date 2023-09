Vânătoare de drone în regiunile de graniță ale Rusiei Rusia a afirmat ca a distrus, in cursul noptii de miercuri spre joi, mai multe drone aeriene ucrainene in regiunile de frontiera Briansk si Belgorod (vest), fara a raporta victime pana in prezent. In patru comunicate distincte, Ministerul rus al Apararii a indicat pe Telegram ca sase drone au fost doborate intre orele 22.00 (19.00 GMT) si 00.45 (miercuri, 21.45 GMT) deasupra teritoriului regiunii occidentale Briansk, la frontiera cu Ucraina. Guvernatorul local Aleksandr Bogomaz a raportat si el pe Telegram acelasi numar de aparate distruse deasupra raioanelor Uneciski, Brasovski, Starodubski si… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

