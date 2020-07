Cu o experiența de peste 30 de ani in administrația publica, Vana Sorina este pregatita pentru a candida la Primaria Baișoara alaturi de Partidul Mișcarea Populara. „Cunosc foarte bine nevoile și problemele cu care se confrunta cetațenii comunei, probleme care depind intru totul de gestionarea corecta a comunei”, a afirmat Vana Sorina odata cu anunțul candidaturii sale la Primaria Baișoara din partea Partidului Mișcarea Populara. Comuna Baișoara este cunoscuta in județul Cluj pentru potențialul turistic, aducand in fiecare an iubitori de sporturi de iarna și investiții pentru construcții. Primaria…