Vama Giurgiu: șase turci, ascunși printre legume, într-un camion cu destinația Germania Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Giurgiu au depistat șase cetațeni turci care au incercat sa intre ilegal in tara, ascunși in compartimentul marfa al unui autocamion. Barbații intenționau sa ajunga in Germania, avand sprijinul șoferului, caruia i-au platit fiecare cate 500 de euro. Potrivit reprezentanților IPTF Giurgiu, vineri dimineața, in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui autocamion, un cetațean turc in varsta de 44 de ani. Acesta transporta conform documentelor de insoțire a marfii, legume din Turcia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

