Vama din Bulgaria și vama de la Munchen 1. Bulgarii au oprit in vama Oryahova (port dunarean, avand pe partea cealalta Bechet) zeci de tiruri care se indreptau spre Austria. Motivul e just, nu avem de-a face cu un pretext, cum și-a permis sa manance borș ziarul trotinetist Libertatea. „Bulgaria trebuie sa demonstreze ca merita sa intre in Schengen”, a spus guvernul de […] The post Vama din Bulgaria și vama de la Munchen first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

