Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Marinescu: ”Toți pacienții din valul patru au varianta Delta! Sunt pacienți nevaccinați și pacienți care nu au trecut prin boala!”. Creșterea numarului de infectari cu tulpina Delta pune din nou presiune pe sistemul sanitar. Autoritațile se așteapta și la 1.600 de cazuri noi pe zi in perioada…

- Situație alarmanta in Romania! Numarul de cazuri COVID a crescut cu 60%, in ultima saptamana, iar medicul Adrian Marinescu trage un semnal de alarma in legatura cu valul IV al pandemiei de coronavirus, care s-ar putea instala in țara noastra pe la jumatatea acestei luni, deși nu este o creștere exploziva.…

- Romania e in valul 4 al pandemiei de coronavirus, susține medicul Adrian Streinu Cercel invitat la B1 TV. Specialistul atrage atenția ca acesta e va intensifica in minim o luna de zile de aici inainte și a explicat și de ce persoanele vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19 pot sa se infecteze…

- Vicepreședintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputaților, Adrian Wiener, este foarte ingrijorat de evoluția mutației Delta și de ravagiile pe care le produce la nivel mondial, astfel nu a ezitat sa traga un semnal de alarma asupra romanilor. Care este anunțul ingrijorator marturisit in urma cu scurt…

- Medicul care a vindecat cei mai mulți pacienți cu Covid-19 din Romania la inceputul pandemiei avertizeaza cetațenii cu privire la pericolul reprezentat de valul patru, provocat in mare parte de tulpina Delta. Virgil Musta le recomanda romanilor sa se bucure de aceste momente de relaxare, caci in scurt…

- Intrebat daca Romania risca sa ajunga in situația de a impune din nou restricții avand in vedere situația tot mai multor europene, in care apariția tulpinii Delta impune la noi masuri, medicul a raspuns: "Sigur, trebuie sa fim realiști, dar sa nu intram in panica. Exista posibilutatea sa avem mai multe…

- Specialistul atrage atenția ca și persoanele vaccinate pot transmite coronavirusul și ca, din datele existente, varianta Delta a coronaviruslui necesita mai multa asistența medicala in randul pacienților nevaccinați decat celelalte variante.„Valul 4 devine o certitudine in foarte multe state care nu…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid din Romania, a facut un anunț alarmant despre dominarea Romaniei de catre mutația Delta. Medicul a confirmat ce s-ar putea intampla la sfarșitul verii.