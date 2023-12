Stiri pe aceeasi tema

- Compania a schitat planuri pentru fabrica cu o investitie initiala de 200 de milioane de euro (215,28 milioane de dolari) in 2020, dar lansarea a fost amanata de pandemia de COVID-19, a declarat luni sursa. Aceasta a refuzat sa fie identificata deoarece nu este autorizata sa comenteze aceasta problema.…

- A 24-a reuniune a liderilor China-UE a avut loc joi, la Beijing. Președintele Xi Jinping a declarat ca China și UE trebuie sa susțina poziția relației bilaterale la nivelul de parteneriat multilateral, sa aiba o percepție corecta și sa dezvolte relația bilaterala, fara sa fie afectata de alte țari.…

- Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, și liderul chinez Xi Jinping au avut o intilnire bilaterala la reședința guvernamentala Diaoyutai, in cadrul vizitei de lucru a șefului de stat belarus in China. "Creșterea istorica a nivelului relațiilor a dat un impuls puternic aprofundarii domeniilor…

- Cel putin 26 de persoane au murit si alte 51 au ajuns la spital dupa ce un incendiu a devastat o cladire de birouri din nordul Chinei, scrie BBC. Incendiul a afectat cladirea cu patru etaje apartinand companiei de productie a carbunelui Yongju din orasul Luliang, provincia Shanxi. Focul a izbucnit joi…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a reunit miercuri la Beijing lideri mondiali in cadrul unui summit la nivel inalt, pentru a lansa urmatoarea etapa a Initiativei sale Belt and Road, recunoscuta drept «O centura, un drum» și supranumita «Noul drum al matasii». Initiativa urmareste promovarea dezvoltarii…

- Vizita de solidaritate efectuata de președintele american Joseph Biden in Israel, derulata in contrast cu intalnirea de la Beijing a președinților Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, reflecta fragmentarea sistemului geopolitic din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, comenteaza cotidianul…

- Președintele Xi Jinping a dat instrucțiuni privind activitatea femeilor și copiilor, in cadrul celei de-a 7-a Conferințe Naționale privind Femeile și Copiii, organizata la Beijing, aratand ca aceste categorii sociale sunt o parte importanta a activitații PCC și a Chinei. Comitetele de partid și autoritațile…

- Nici macar populatia Chinei, de 1,4 miliarde de locuitori, nu ar fi suficienta pentru a umple toate apartamentele goale din intreaga tara, a declarat sambata un fost oficial de la Beijing, intr-o critica publica la adresa pietei imobiliare din tara, afect