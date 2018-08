Valul de caldura din Europa e atat de intens, incat a schimbat comportamentul unei rare specii de flamingo

Stiri pe aceeasi tema

- Mostenitorii lui Steve McQueen au dat in judecata Ferrari, dupa ce producatorul de automobile a folosit numele legendarului actor pentru a vinde masini, fara permisiunea lor si fara a le oferi compensatii. In 2017, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la lansarea brandului italian Ferrari,…

- Avem tendinta de a spune ca nu ne putem concetra, nu putem munci eficient, pentru ca suntem intr-o stare proasta. Insa nu pentru toata lumea e valabil. Un studiu recent a scos la iveala faptul ca o categorie de oameni se concentreaza si munceste chiar mai bine atunci cand e intr-o stare proasta.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar putea avea o intalnire bilaterala in cadrul summitului G20, care va avea loc in Argentina, a informat marti consilierul prezidential Yuri Usakov, relateaza site-ul agentiei Tass. Summitul va avea loc la sfarsitul lunii noimebrie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a exclus, luni, varianta unei posibile OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Acesta a transmis ca "trebuie urmata calea parlamentara" si ca nici asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea legislatiei penale nu va avea loc. "Nu…

- In incercarea de a opri elevii sa mai copieze la examenul de Bacalaureat, guvernul algerian a luat o hotarare drastica: sa opreasca Internetul pentru sase zile, adica atat cat dureaza examenele. Miercuri, toata lumea a ramas fara Internet, o premiera in aceasta tara, arata Science Alert. Oamenii…

- In urma cu exact 99 de milioane de ani, cateva broaste mici au avut o zi foarte proasta. Au fost prinse in "cleiul" unui copac. Fiind si foarte mici, n-au avut scapare. S-au impotmolit si au ramas acolo pe vecie. In timp, acest clei s-a intarit, devenind chihlimbar, pastrand broastele captive…