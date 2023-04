Valul acesta de zăpadă este mană cerească pentru culturile agricole. Opiniile specialiştilor agronomi Zapada pe care o bombanim cei mai multi dintre noi in aceste zile, in timp ce privim ingrijorati prin geamurile caselor sau taxiurilor pomii infloriti acoperiti cu nameti, ar putea fi, de fapt, salvatoarea agriculturii din zona de nord-est a tarii. Este parerea specialistilor de la Universitatea Stiintelor Vietii din Iasi, care spun ca mai degraba un inghet ar putea sa ne ingrijoreze, si nu stratul gros de zapada sau precipitatiile abundente. Ba chiar "pentru culturile de camp, din zona noastra, zapada asta va insemna completarea rezervei de apa din sol si vom incepe primavara cu aceasta rezerva… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

