- Valul al treilea al pandemiei COVID-19 va veni și in Romania, noile tulpini urmand sa se transmita mult mai agresiv in randul populației, a atras atentia Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. Vestea buna este ca actualul vaccin anti-COVID…

- Valul trei al pandemiei va veni și peste noi, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acesta este de parere ca noile tulpini deja…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze. Intrebat, la Digi24, cand ar urma sa ajunga vaccinul in Romania, presedintele Comitetului National de coordonare a…

- Medicul și cercetatorul roman Octavian Jurma este de parere ca, in prima saptamana din luna decembrie, Romania va inregistra un total de 500.000 de cazuri COVID-19, in condițiile platoului actual de 10.000 de infectari zilnice. Omul de știința subliniaza ca in aceasta situație numarul total al cazurilor…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus este și in Romania intr-o creștere alarmanta. Mai mulți specialiști sunt convinși ca numarul de infectari va continua sa creasca rapid atingand cote dramatice, mai ales pentru sistemul de sanatate. Unul dintre specialiști, cercetatorul roman Octavian Jurma,…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca este cel mai performant spital COVID din Romania. Peste 98% dintre cei pacienții internați cu SARS-CoV-2 au fost vindecați, arata o analiza a Ministerului Sanatații. Managerul spitalului spune ca eficiența vine din eforturile depuse de cadrele medicale…

- In plina explozie a infectarilor cu noul coronavirus in Romania, conducerea Direcției de Sanatate Publica Alba a suspendat recoltarile pentru testele COVID, de miercuri și pana duminica. Este vorba despre județul aflat in Top 3 al celor mai afectate, incidența fiind de peste 3 infectați la mia de locuitori. …

- In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel…