Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile de credit emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti s-au dublat, in ultimii patru ani, potrivit analizei datelor statistice publicate de Banca Nationala a Romaniei la finele anului 2019, conform unui comunicat al bancilor lansat in cadrul campaniei Dreptullabanking.



Astfel, numarul tranzactiilor de plata cu cardurile de credit a ajuns la peste 22 milioane in decembrie 2019, fata de 11 milioane cat era in decembrie 2015, pe fondul utilizarii din ce in ce mai mari a acestor instrumente de plata. Valoarea tranzactiilor…