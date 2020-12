Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent pentru un mandat in Camera Deputatilor, Valeriu Nicolae, care a obtinut un scor foarte apropiat de pragul electoral in urma alegerilor de duminica, se declara „fericit”, desi nu a intrat in Parlament, din cauza ca i-au lipsit cateva voturi, necesare pentru a atinge pragul electoral.…

- Candidatul independent la Camera Deputaților, Valeriu Nicolae spune ca a depus 28 de noi contestații întrucât are suspiciuni ca unele din voturile acordate pentru el nu au fost contabilizate corect. Nicolae mai spune ca în acest moment se afla la 17 voturi de pragul electoral, iar…

- PSD a obtinut la alegerile parlamentare 29,32% dintre voturile exprimate pentru Senat si 28,90% pentru Camera Deputatilor, iar PNL – 25,58% la Senat si 25,19% la Camera Deputatilor, potrivit datelor finale, inainte de solutionarea contestatiilor, prezentate miercuri de Biroul Electoral Central. Pe locul…

- George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), noul partid care a intrat in Parlament, susține ca va declanșa procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca cei de la PSD nu vor face asta.Simion l-a criticat pe șeful statului pentru ca s-ar fi implicat politic in campania…

- UPDATE, ora 16:00 – PSD a castigat alegerile parlamentare cu 30,17% dintre voturile exprimate pentru Senat si 29,79% pentru Camera Deputatilor, urmat de PNL, care a obtinut 25,36% la Senat si 25,01% la Camera Deputatilor, a anuntat, luni, Biroul Electoral Central, dupa centralizarea proceselor verbale…

- Politic PSD a caștigat alegerile parlamentare in Teleorman decembrie 7, 2020 10:24 Partidul Social Democrat a caștigat alegerile la nivelul județului Teleorman, potrivit rezultatelor parțiale. Astfel, pentru Senat, PSD a obținut 43,1% din voturile exprimate, in timp ce PNL a obținut 37,76%, iar USR…

- Partidul Social Democrat, pe primul loc, la alegerile parlamentare La alegerile parlamentare de duminica, Partidul Social Democrat conduce atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, urmeaza Partidul Național Liberal, Alianța USR PLUS, Alianța pentru Unirea Românilor…