- Valeriu Iftime, principalul finanțator de la FC Botoșani, a anunțat ca Dan Alexa va fi noul antrenor al echipei, dupa ce negocierile cu Nicolae Dica, aflate intr-un stadiu avansat zilele trecute, au picat. „Ma ințelesesem cu Dica, dar au aparut niște probleme cu secunzii și totul a cazut. Atunci am…

- Nicolae Dica (43 de ani), liber de contract dupa ce a rezistat doar o luna pe banca celor de la U Craiova 1948, s-a ințeles cu FC Botoșani. „In principiu, ne-am ințeles cu Nicolae Dica. Mai trebuie sa fixam mici detalii, cred ca pana la finalul zilei de duminica se va rezolva. Iar de luni […]

- Valeriu Iftime: 100% voi numi un alt ANTRENOR in locul lui Marius Croitoru Valeriu Iftime s-a hotarat sa-l inlocuiasca pe Marius Croitoru, antrenorul in varsta de 42 de ani, despre care finanțatorul de la FC Botoșani a ajuns la concluzia ca nu mai este in stare sa bata pe nimeni din fotbalul romanesc,…

- Nicolae Dica (43 de ani) a avut de gestionat o situație complicata inaintea meciului pe care FCU Craiova l-a caștigat, sambata, cu FC Botoșani, scor 1-0. E vorba despre alegerea strategiei privind jucatorul U21, soldata cu titularizarea de ultim moment a portarului Robert Popa. ...

- FCU Craiova și-a dezamagit din nou susținatorii, dupa ce a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 3-4, partida susținuta in fața echipei U Cluj, prima din etapa 3 a Superligii. Pentru echipa patronata de familia Mititelu este cea de-a treia infrangere consecutiva. Ardelenii au deschis scorul prin…

- Ioan Ovidiu Sabau a anuntat, marti, ca se retrage din functia de antrenor principal al Universitatii Cluj. Tehnicianul ar putea continua colaborarea cu FC Universitatea Cluj ca antrenor al echipei secunde, unde ar asigura tranzitia juniorilor spre prima echipa.Ioan Ovidiu Sabau nu exclude posibilitatea…