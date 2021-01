Stiri pe aceeasi tema

- Peste 92.000 de persoane au primit prima doza de vaccin anti-Covid in Romania pana vineri seara, a anunțat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita. Pana la aceasta ora, țara noastra a primit peste 300.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 și mai are disponibile…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de Institutul Național de Sanatate Publica, prinaplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,situația din ziua de 4 ianuarie…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) precizeaza ca, dupa vaccinarea a peste 10.200 de persoane, nu s-au inregistrat cazuri de reactii adverse severe si nici cazuri de deces. Pana in prezent, au fost inregistrate doar raportate 26 de reactii…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, miercuri, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate alte 2.888 de persoane, astfel ca numarul total a ajuns la 5.666. In acelasi interval, au fost inregistrate 10 reactii adverse comune si minore.

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonator al campaniei de vaccinare anti-COVID din Romania, a declarat la Digi24 ca vaccinul va fi gratuit și nu va fi condiționat sau obligatoriu. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19 din Romania spune ca strategia de vaccinare a Romaniei este finalizata,…

- Medicul militar, Valeriu Gheorghita, șef al Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a explicat, la Digi 24, cum se va desfașura intregul proces. Valeriu Gheorghița a precizat ca vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 va fi gratuita. El a precizat ca vaccinarea…

- Seful Comitetului National de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2 va fi gratuita, nu va fi obligatorie, iar, din cauza resurselor limitate ale producatorilor, campania de vaccinare se va face…