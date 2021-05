Valeriu Gheorghiță își va vaccina azi consătenii din Izvoru Valeriu Ghoerghița iși va vaccina azi consatenii din Izvoru. Colonelul dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, medic primar de boli infecțioase ca pregatire, va fi prezent azi la Izvoru, ca voluntar in campania de vaccinare a locuitorilor zonei. El este originar chiar din Izvoru, unde familia sa locuiește in continuare! Deci Gheorghița se intoarce azi acasa și pentru a-și revedea fosții vecini și vechii prieteni din copilarie.The post Valeriu Gheorghița iși va vaccina azi consatenii din Izvoru first appeared on Universul argesean . Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile șefului statului au venit in contextul in care marți, 27 aprilie, președintele Comitetului național de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat ca pașaportul digital de vaccinare sau certificatul verde, cu care cetațenii statelor comunitare vor putea calatori fara restricții in interiorul…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. “Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania, așadar care nu…

- Romanii s-au speriat dupa ce mai multe țari europene au decis sa suspende temporar vaccinarea cu anumite loturi ale vaccinului anti-COVID produs de AstraZeneca. Șeful campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a declarat pentru ȘtirileProTv ca de joi seara și pana in prezent peste 9.000…

- Barbatul din Targu-Jiu, care a murit pe 1 martie, a doua zi duoa ce a fost vaccinat anti-COVID, primise serul de la AstraZeneca din lotul suspect, ABV 2856, relateaza EuropaFm. Directorul DSP Gorj, Narcis Stoian, a declarat pentru Libertatea ca nu este vreo legatura intre vaccinare și deces. Totodata,…

- Mai mulți romani, majoritatea din Timiș, vaccinați cu vaccinul AstraZeneca, au anunțat redacția Biziday.ro ca pe certificatele lor de vaccinare apare seria aceluiași lot care a fost oprit de la inoculare in mai multe țari europene, din cauza apariției unor efecte adverse. Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul Campaniei de Vaccinare in Romania, a anuntat ca luni ar putea fi eliminata limita de varsta pentru vaccinul AstraZeneca. Astfel, si cei care au peste 55 de ani s-ar putea vaccina cu serul produs de AstraZeneca. „Chiar de maine (luni nr.red.) s-ar putea ridica aceasta…

- Autoritatile au anuntat ca, miercuri, va fi vaccinata persoana cu numarul 1 milion in Romania, cu cateva zile dupa implinirea a 2 luni de la debutul campaniei de vaccinare, relateaza Știripesurse. Autoritatle din domeniul medical au anuntat ca, miercuri, va fi atins pragul de un milion de persoane vaccinate…