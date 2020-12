Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca saptamana viitoare va fi avizata infiintarea centrelor de vaccinare, anunța AGERPRES.

"Fata de ziua precedenta numarul centrelor de vaccinare a fost crescut. (...) A crescut nevoia centrelor de vaccinare, nu semnificativ. De pilda, daca ieri vorbeam de aproape 302 centre de vaccinare in unitati sanitare, astazi vorbim de circa 350. Pentru restul categoriilor populatiei, daca ieri vorbeam de 597 de centre, astazi vorbim in jur de 700 de centre. In ceea…