Valer Dorneanu a fost testat pozitiv cu Covid-19 și rămâne în izolare. Ședința CCR a fost amânată Presedintele Curtii Constitutionale Valer Dorneanu a avut coronavirus si a stat în izolare, au declarat surse din CCR, pentru News.ro. La o retestare, acesta a iesit din nou pozitiv la infectarea cu SARS-CoV-2 si a ramas în continuare acasa, pentru siguranta angajatilor institutiei, au adaugat sursele citate. Cauzele care urmau sa fie discutate în sedinta de miercuri a Curtii Constitutionale au fost amânate pentru data de 16 februarie, au mai precizat sursele mentionate.



CCR avea pe ordinea de zi a întrunirii de miercuri, printre altele, si sesizarile privind… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

