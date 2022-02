“Valentines day”, via Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, da explicații in legatura cu incidentele privind paza Parlamentului. The post Accesul in Parlament se face in “…” (“puncte puncte”) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Președintele Senatului, liderul PNL Florin Cițu, și co-președinele AUR George Simion au avut, marți, un schimb de replici, pe holurile Parlamentului, in fața jurnaliștilor. “Apreciez libertatea de exprimare in limitele constituționale. Orice act de vandalism trebuie combatut. Iar domnii care ii sustin…

- Președintele de ședința al Camerei Deputaților, Daniel Suciu, a anunțat, de la microfonul Camerei Deputaților faptul ca protestatarii vandalizeaza mașinile din curtea Senatului. ”Domnule Simion, in timp ce noi discutam aici, protestatarii vandalizeaza mașinile de la Senat”, a spus Daniel Suciu. Protestatarii…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost amendata de Poliție cu 500 de lei pentru ca nu a purtat masca sanitara in sediul Parlamentului. Ea a fost amendata in lipsa, motivul fiind incalcarea regulilor in vigoare pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID. In 22 noiembrie, Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL…

- Europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș și alți șase colegi din alte țari au fost sancționați de Parlamentul European pentru ca nu sunt prezenți la lucrarile PE, deoarece nu pot intra in cladire pentru ca nu dețin certificat verde. Cristian Terheș a anunțat pe Facebook, luna trecuta, ca nu a fost lasat…

- USR nu participa, miercuri, la recepția de la Palatul Cotroceni, oferita de președintele Klaus Iohannis, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. De altfel, președintele formațiunii, Dacian Cioloș, nu a primit o invitație la recepție, ci doar alți membri ai partidului. Invitații au primit doar membrii…

- Copreședintele AUR, George Simion, i-a intrebat pe parlamentarii prezenți la ședința plenului pentru votul de investitura al noului Guvern, unde este președintele PNL și al Senatului, absent de la discursuri. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu. Unde se ascunde? Ii este frica? Unde este micuțu’? Este…