- Relația lui Valentin și Alina evolueaza in casa Mireasa, iar concurentul face tot posibilul sa scape de gelozia partenerei. Intr-un nou material difuzat la Mireasa - Capricile iubirii, tanarul o asigura pe iubita lui ca are ochi numai pentru ea, fiind singura care il intereseaza.

- Sabrina și Perneș, din casa Mireasa- Capriciile Iubirii, formeaza in sfarșit un cuplu. Concurentul este in al noualea cer și deja iși face planuri de viitor cu frumoasa lui iubita. El nu a mai simțit pentru nimeni ce simte pentru Sabrina, iar in momentele in care se afla in prezența ei se simte liniștit.

- Sabrina i-a povestit Alinei ca a fost victima violenței domestice in ambele relații serioase pe care le-a avut. Perneș, iubitul ei de la Mireasa sezon 5, nu a insistat sa afle mai multe despre acest subiect pentru a nu o pune pe Sabrina intr-o situație neplacuta.

- Inimioara, din casa Mireasa- capriciile iubirii, declarații de dragoste pentru Valentin. Concurenta este dezamagita ca Valentin a ales-o pe Alina in locul sau, iar acesta a devenit un subiect foarte controversat și pentru restul persoanelor din casa.

- Valentin din casa Mireasa- capriciile iubirii este dorit de toate fetele? Inimioara și Alina se lupta pentru inima lui, dar concurentul a pus ochii pe Alina și incearca sa o cucereasca. Inimioara este dezamagita, deoarece ar fi preferat sinceritate din partea lui.

- Inimioara il acuza pe Valentin ca nu a fost sincer atunci cand ea și-a expus sentimentele in fața lui. Concurenta de la Mireasa sezon 5 a plans dupa ce acesta a declarat ca este intr-o cunoaștere cu Alina.

- Sabrina a adus acuzații neașteptate la adresa Alinei. Concurenta considera ca aceasta nu a venit in emisiune sa se marite, iar Valentin nu este potrivit pentru ea. Iata ce destainuiri i-a facut Andreei.

- Decizia lui Aron de a forma un cuplu cu Alexandra la doar cateva zile de la intrarea in competiția Mireasa nu este vazuta cu ochi buni de amicul sau Valentin. Concurentul i-a spus tanarului indragostit parerea lui sincera și a subliniat ca ar fi trebuit sa mai aștepte pana sa faca un asemenea pas.