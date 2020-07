Stiri pe aceeasi tema

- Masurile severe impuse pe perioada pandemiei de coronavirus au afectat din plin activitatea sportiva, inclusiv la nivelul municipiului Campina. Acum, treptat-treptat, lucrurile revin mai aproape de normalitate, iar atleții de la CSS ”Constantin Istrati” Campina au revenit deja in sala și pe stadion,…

- Oana Radu traiește momente de nedescris, de cand in viața ei a aparut Catalin. Artista a fost ceruta in casatorie și urmeaza sa faca nunta, iar imediat dupa eveniment iși dorește sa ramana insarcinata.

- COSR a precizat ca au fost testati si membrii personalului medical al complexului sportiv, iar testele au fost negative si in cazul acestora. Astfel de teste au fost facute si pentru angajatii bazei sportive. "Toti sportivii si membrii colectivelor tehnice ale loturilor olimpice ale Romaniei,…

- Pandemia este un o fila neagra a istoriei moderne, desigur, dar ce ne facem in cazul in care vine un cataclism din fața caruia nu putem fugi? Incendii devastatoare, cutremure, un virus mult mai agresiv, atacuri nucleare, inundații violente și lista poate continua. Unde fugim atunci? Ei bine, bogații…

- Perioada de izolare, din pricina pandemiei de coronavirus, nu ii impiedica sa se pregateasca la domiciliu nici pe handbalistul Andreas Avramescu, pivot la CS Medgidia, si nici pe fotbalistul Dumitru Muzechearu, de la echipa de fotbal a clubului sportiv, care evolueaza in Liga a 3 a. "Pivotul Andreas…

- Pandemia de coronavirus a lovit peste trei milioane de oameni din toata lumea si a ucis peste 200.000. Apar insa si semne incurajatoare: Spania, Franta si Italia, tarile europene cel mai afectate, raporteaza cele mai scazute rate ale deceselor si infectarilor

- Anuntul lui Marcel Vela dupa Pastele in izolare din cauza coronavirus "Mesajele și urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment al acestui Paște atat de diferit.Am simțit ca au fost urari menite sa ma incurajeze, sa ofere forța și energie pentru acțiunile viitoare. Va mulțumesc…

- Australian Open 2021 ar putea sa se dispute fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus. Ce ii lipsește lui Horia Tecau in aceasta perioada: „Mi-e dor de familie, de prieteni și de un meci intens” Mai mult, jucatorii straini ar urma sa intre in carantina imediat dupa aterizarea in Australia,…