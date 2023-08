Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a decis sa nu iși mai planifice vacanța, astfel ca vedeta a trecut prin cateva peripeții inainte deoarece nu știa daca va avea zbor sau cazare. Prezentatoarea de la Acces Direct impreuna cu frumoasa ei familie au decis sa se bucure de cateva zile in Italia și au fost mulțumiți de toate…

- Valentin Sanfira a facut primele declarații dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala. Cantarețul de muzica populara a suferit un accident in timp ce se afla in vacanța, in afara țarii.

- In urma cu doua zile, Irina Fodor s-a intors in Romania, dupa doua luni petrecute departe de casa, unde a filmat pentru America Express. Acum, Razvan Fodor, soțul prezentatoarei TV a dezvaluit ce planuri de vacanța au pentru aceasta vara.„E pe repede inainte și treaba asta cu vacanța, pentru ca am pierdut…

- Angajatii germani profita la maximum de munca de acasa in comparatie cu alte tari europene, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul ifo din Munchen.Munca de acasa, telemunca, s-a dezvoltat foarte mult odata cu pandemia de coronavirus, in ultimii trei ani. In Europa, Germania are ocupa o poziție…

- FCSB n-a deplasat in stagiul de pregatire din Olanda și jucatorii pe care i-a avut la turneul final al Campionatului European de tineret. Cei 4 carora le-a oferit cateva zile de vacanța sunt Ștefan Tarnovanu, Alexandru Pantea, Octavian Popescu și David Miculescu. Ei nu avusesera parte de zile libere,…

- Ovidiu Lipan Țandarica are toate motivele sa se declare un barbat implinit pe toate planurile! Artistul a avut o cariera de succes și este, in continuare, iubit de o mulțime de fani. Acasa are parte de aceeași iubire, din partea familiei sale. De cand a devenit bunic, Ovidiu Lipan Țandarica radiaza…

- Anca Serea a ramas singura cu copiii in aceasta perioada, caci Adi Sina, soțul ei, are mai multe cantari și concerte atat in țara, cat și in strainatate. Intr-un interviu pentru Click, vedeta a recunoscut ca nu ii e ușor, a spus ca „nu sunt deloc intr-o perioada foarte buna”. Anca Serea, fosta prezentatoarea…

- Samsung si-a extins programul de reparatii acasa si in Europa, dupa disponibilitatea sa in Coreea de Sud si SUA. Posesorii de telefoane Galaxy S20, S21 si S22 isi pot inlocui acasa ecranul si alte componente. Programul este disponibil in Marea Britanie si alte cateva tari europene, dupa lansarea din…