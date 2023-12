Stiri pe aceeasi tema

- La Galeria de Arta a Universitații „Ștefan cel Mare" Suceava (Corp A) va avea loc joi, 16 noiembrie 2023, la ora 15:00, vernisajul expoziției de pictura „Armonia culorilor", a artistului plastic Leonid Popescu din Basarabia. Evenimentul este organizat de Biblioteca ...

- Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, care a avut loc in cursul dimineții de vineri in Corpul E al Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava, a beneficiat de o participare importanta din partea angajatorilor, dar și din partea celor interesați de un loc de munca. Organizatorii ...

- Bursa locurilor de munca pentru absolvenți, care a avut loc in cursul dimineții de vineri in Corpul E al Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava, a beneficiat de o participare importanta din partea angajatorilor, dar și din partea celor interesați de un loc de munca. Organizatorii ...

- Ziua Mondiala a Alimentației a fost sarbatorita in cadrul Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) sub organizarea Facultații de Inginerie Alimentara (FIA) și a cuprins in același eveniment și celebrarea Zilei Mondiale a Painii.In cadrul evenimentului de luni, 16 octombrie, ...

- Proiectele de investiții ale Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) au fost prezentate de catre rectorul prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, in cadrul unei conferințe de presa. El a facut o prezentare a proiectelor de finanțare legate strict de Campusul II de la Moara, ...

- Hotararea Universitații „Ștefan cel Mare” Suceava privind plațile de la cantina-restaurant, casierii și celelalte spații comerciale ale instituției doar cu cardul a intrat in atenția Avocatul Poporului. Avocatul Poporului va analiza daca „exista elemente cu privire la o posibila incalcare a normelor…

- Miercuri, 4 octombrie, la București, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, rectorul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), și Ligia Deca, ministrul Educației, au semnat contractul de finanțare a proiectului „Performanța in formarea profesionala prin parteneriatul cu ...

- Un nou tip de campanie, realizata dupa un model norvegian, care apeleaza la onoarea și demnitatea cetațenilor, a fost lansata sambata dupa-amiaza, in Aula Magna a Universitații "Ștefan cel Mare" din Suceava, de catre organizatorul acesteia, omul de televiziune și scriitorul Mihai ...