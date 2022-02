Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Mihaila (22 de ani), noul jucator al celor de la Atalanta, a primit o veste excelenta de la antrenorul Gian Piero Gasperini. Imprumutat pana la vara cu opțiune de cumparare de la Parma, Mihaila se bucura de increderea totala a antrenorului Atalantei. Potrivit Gazetta dello Sport, internaționalul…

- Final extraordinar de an: zlatneanul Andrei Marginean, doua goluri in meciuri consecutive pentru ACR Messina! Final de senzație al anului pentru Andrei Marginean, mijlocașul originar din Zlatna. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a marcat in doua randuri, la trei zile distanța, in doua meciuri consecutive,…

- Ce au scris jurnaliștii scoțieni despre Ianis Hagi. Internaționalul roman a fost titular in partida pe care Rangers a disputat-o, joi, la Lyon, in Europa League, scor 1-1. Echipa antrenata de olandezul Giovanni van Bronckhorst a terminat pe locul 2 in grupa caștigata de francezi și va juca in 16-imilie…

- Clubul Glasgow Rangers s-a declarat "derutat si frustrat" de decizia Ministerului francez de Interne de a interzice deplasarea suporterilor scotieni la meciul de la Lyon, cu formatia locala Olympique, programat joi seara in cadrul competitiei Europa League la fotbal, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Ianis Hagi, laudat de presa scoțiana. Internaționalul roman a devenit titular de la venirea olandezului Giovanni van Bronkchorst pe banca tehnica. Dupa ce a fost decisiv in partida din Europa League, de joi, cu Sparta Praga, Ianis Hagi a inceput pe teren și meciul cu Livingstone, din campionat. Chiar…

- „Antrenorul roman a facut prea multe greșeli!”, acuza gazzetta.gr. Razvan Lucescu, 52 de ani, și-a gasit insa alibiul: ca intotdeauna PAOK pierde dupa ce jucatorii revin de la naționale. Ce duminica neagra pentru Razvan Lucescu! PAOK a pierdut (0-2) cu „lanterna roșie” Atromitos și s-a departat la șapte…