- Sistemul bancar a avut un profit record pentru Romania, in 2022, de 10,2 miliarde lei, care anul acesta „va fi depasit cu mult" printre altele si pentru ca, in primele patru luni din 2023, bancile au crescut marja dintre dobanzile la credite si dobanzile oferite la depozite, a declarat miercuri Valentin…

- 16% dintre copiii ucraineni din tara noastra sunt inscrisi in sistemul de invatamant romanesc, avand in vedere reticenta parintilor, barierele legate de limba si necunoasterea legislatiei privind echivalarea si recunoasterea studiilor, potrivit unui comunicat al Fundației

- Toti bugetarii ar trebui sa stie ca bugetul este extrem de incordat si a da mai multi bani cuiva inseamna a taia de la altcineva, principala cauza fiind faptul ca veniturile bugetare in Romania sunt cele mai mici din Europa, de 27% din PIB, a declarat, joi, Valentin Lazea, economist-sef la Banca Nationala…

- Dobanzile mari si ascensiunea creditarii pot duce profitul bancilor la un nou record in 2023, dupa maximul de 10 mld. lei din 2022, in conditiile in care in T1/2023 profitul a fost in crestere cu 70% fata de T1/2022, scrie Ziarul Financiar.

- Datoria Romaniei a ajuns la un record: a depașit o jumatate din PIB. Ce prevede legea responsabilitații fiscale Romania traiește pe bani de imprumut. Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in februarie 2023, la 706,524 miliarde lei, fata de 694,91 miliarde de lei in luna…

- Banca Naționala a Romaniei a cotat, vineri, euro la 4,9783 lei, un nou record pentru piața valutara din Romania. Moneda europeana inregistreaza un avans fața de ieri, cand era 4,9731 lei. Dolarul american este cotat la 4,6091 lei, iar lira sterlina la 5,7298 lei. Moneda unica europeana a atins și joi…