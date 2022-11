Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela și Valentin au fost, din nou, protagoniștii unei discuții. Tanara este de parere ca iubitul sau este un barbat gelos și chiar nu ar fi ezitat sa arate acest lucru. In plus, Gabriela a marturisit ca iubitul sau i-ar fi testat reacțiile, atunci cand a venit vorba de acest aspect.

- Probleme in paradis?! Discuții aprinse intre Valentin, Gabriela, și doamna Flori. De ce mama concurentului le-a spus celor doi sa nu se casatoreasca in competiție și le-a recomandat sa mai aștepte, și sa iși dea șansa de a se cunooaște mai bine atunci cand vor ieși din casa Mireasa.

- Simona Gherghe le-a dat o veste minunata celor 6 cupluri din casa Mireasa. Roxana și Paul, Miruna și Cosmin, Gabriela și Valentin, Alex și Raluca, Inga și Andrei, Deni și Viorel vor avea parte de un eveniment care nu s-a mai intamplat in istoria show-ului matrimonial.

- In urma task-ului cabinei telefonice, care a avut loc in urma cu doar cateva zile, Gabriela și Valentin au caștigat o noapte romantica la hotel. Cei doi concurenți de la Mireasa au petrecut o noapte romantica la hotel și, dupa aceasta noapte, s-au apropiat unul de celalalt și mai mult ca inainte.

- Raluca și Alex au fost live pe Facebook. Cei doi au primit și mesaje despre alți concurenți, atat de bine, cat și de rau. De exemplu, unii internauți au transmis ca iubita lui Valentin, Gabriela, ar fi avut o relație cu un coleg casatorit.

- Ediția de astazi a emisiunii Mireasa ii aduce pe concurenții din casa intr-o discuție serioasa. Așadar, Valentin a purtat o discuție despre casatorie cu mama lui, doamna Flori, fara sa fie și Gabriela prin preajma. In momentul in care Gabriela a ajuns langa ei, concurentul a inceput sa o tachineze cu…

- In ediția din data de 25 octombrie 2022 a emisiunii Mireasa, sezonul 6, Gabriela a simțit sa-și deschida sufletul in fața doamnei Flori. Iata care este marea drama a concurentei din casa Mireasa și care are legatura cu mama ei.

- Lucrurile evolueaza frumos in casa Mireasa, iar concurenții se apropie din ce in ce mai mult unii de ceilalți. Ei bine, Valentin și Gabriela au avut parte de o intalnire romantica in afara casei Mireasa. Cei doi concurenți s-au bucurat de natura, iar Gabriela a recunoscut ca este foarte indragostita…