- Ziarul Unirea FOTO| Incendiu izbucnit in Lancram din cauza unei butelii. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focului Un incendiu a avut loc joi seara in jurul orei 22.30, in localitatea Lancram. Garda de Intervenție Sebeș a intervenit cu o autospeciala cu apa și spuma, pe raza localitații Lancram…

- Pompierii baimareni au intervenit la stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat pe strada Alba Iulia, din Baia Mare. Solicitarea s-a facut la 112, astazi, in jurul orei 00.22. Oana Gonczi-Alexa, purtator de cuvant ISU Maramureș: ”Detașamentul de pompieri a intervenit pe raza orașului Baia…

- O suprafata de aproximativ o suta de hectare de miriste din localitatea Gratia a fost cuprinsa, marti dupa-amiaza, de un incendiu, pompierii de la Garda de Interventie Roata de Jos din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) actionand pentru stingerea focului, relateaza Agerpres.Citește…

- Incendiu la o hala dezafectata din incinta fostei termocentrale Doicești Astazi, 03 iulie 2020, in jurul orei 12:00, in dispeceratul Post-ul Mesaj RO-ALERT! Arde o hala a termocentralei Doicești. Pompierii se lupta de trei ore cu focul apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| INCENDIU la un autoturism in Alba Iulia, in sensul giratoriu de la magazinul Unirea. Au intervenit pompierii Un autoturism a luat foc vineri la amiaza, in Alba Iulia, in sensul giratoriu de la magazinul Unirea. Au intervenit pompierii. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a…

- Pompierii militari ai subunitaților din Gura Humorului, Suceava și Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Cornu Luncii, au intervenit cu șapte autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit…

- COMUNICAT DE PRESA Incendiu la o anexa gospodareasca in comuna Dragomirești. In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, pompierii de Post-ul DRAGOMIREȘTI: O gospodarie lovita de trasnet a luat foc apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii militari au intervenit astazi, 06 mai 2020, in jurul orei 11:15, in cooperare cu SVSU Campuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din satul Dragosloveni, comuna Soveja. La fața locului s-au deplasat: 1.autospeciala de stingere cu apa și spuma de la Punctul de Lucru Soveja,…