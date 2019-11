Stiri pe aceeasi tema

- BNR a sancționat cu avertisment scris Vista Bank (fosta Marfin Bank), una din bancile mici din sistemul bancar local, dupa ce instituția de credit acordase un împrumut în lire sterline unei persoane- parte afiliata a bancii- în condițiile în care Procedura de lucru și Strategia…

- De 5 ori campioana a Romaniei, de doua ori argint, campioana a Franței in 2017, locul 1 turneul de Craciun 2018 al inusulelor Oceanului Indian! Și multe alte medali internaționale, Olanda,Germania. Anul trecut sportiv a fost un an greu cu multe accidentari, dar anul acesta incepe cu o medalie de aur…

- Comitetul Executiv al Federatiei de Minifotbal din Romania, prin decizia nr. 140/18.10.2018, organizeaza SUPERCUPA ROMANIEI LA MINIFOTBAL, ediția 2019, ce se va disputa in data de 25 octombrie 2019, de la ora 20.00, in județul Iași, la Baza Sportiva Magic Sport Arena, Str. Mitropolit Iosif nr. 6 (Campus…

- Digi Mobil introduce serviciul de date mobile 4G in banda de frecvente de 900 MHz. Proiectul pilot a fost derulat in Arges. Utilizatorii Digi Mobil vor beneficia de servicii de comunicații mobile optimizate, odata cu finalizarea unui proiect privind extinderea standardului 4G in banda de frecvente de…

- Romania este un paradis investitional, avand cel mai mic nivel de taxare din UE in multe domenii, iar, pana la finele anului, trezoreria va fi digitalizata, a declarat, luni, Daniel Tudor, vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in cadrul conferintei

- “Peste 1700 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in prima jumatate a anului 2019, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman a verificat, in prima jumatate a anului 2019, din punct de vedere tehnic in trafic, 33.508 vehicule, in toata țara. In urma controalelor…

- Expozitia – concurs de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”, editia a XXIX-a, 2019, cea mai longeviva si prestigioasa manifestare culturala, un adevarat “pod al artelor” intre Bacau – Romania si Chisinau – Republica Moldova va avea vernisajul pe 31 august 2019, la Chisinau, si pe 3 octombrie,…