- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a decis, luni, introducerea obligativitații maștii de protecție in toate spațiile publice din județ, incepand de miercuri.Conform deciziei CJSU, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani, potrivit mediafax.ro.…

- Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca restaurantele si cafenelele din noua localitati, printre care si municipiul resedinta de judet vor fi inchise de sambata dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in aceste zone. De asemenea, masca de protectie devine obligatorie in aceste noua localitati…

- Purtarea mastii a devenit obligatorie, de vineri, in toate pietele, targurile si statiile de autobuz din judetul Braila, a decis Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, pentru a limita extinderea infecțiilor provocate de noul coronavirus.

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, 11 august, ora 06,00 , in toate zonele aglomerate din judetul Harghita. Masura a fost adoptata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU,…

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de marti, in toate zonele aglomerate din judetul Harghita, masura fiind adoptata vineri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) in vederea limitarii extinderii noului coronavirus. Potrivit hotararii CJSU, se instituie…

- Purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe teritoriul judetului Hunedoara, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus, a informat Institutia Prefectului. Decizia…

- Joi, 30.07.2020, in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat in ședința extraordinara, a fost instituita obligativitatea purtarii maștii de protecție (astfel incat sa acopere nasul și gura) pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, prezente in spațiile publice deschise,…

- Purtarea mastii de protectie in spatii deschise va fi obligatorie și in judetul Prahova incepand cu data de 1 august, insa deocamdata doar in anumite intervale orare, a decis, joi, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intr-o sedinta extraordinara.