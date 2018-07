Mai multe gospodarii din judetul Valcea au fost inundate in cursul noptii de luni spre marti, in urma precipitatiilor abundente, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. El a precizat ca au fost suplimentate fortele de interventie si majoritatea echipajelor de la subunitatile din zona de sud a judetului actioneaza in sprijinul populatiei pentru evacuarea apei din gospodariile inundate. Pompierii intervin, marti dimineata, pentru evacuarea apei in Ramnicu Valcea, Dragasani, Valea Mare, Zatreni si Babeni, dupa ce, in cursul noptii…