Vâlcea: Incendiu la locomotiva unui tren de călători, în gara Băbeni Un incendiu a izbucnit, joi seara, la locomotiva unui tren de calatori aflat in gara Babeni, judetul Valcea. Pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Reprezentantii CFR SA au precizat ca trenul este un automotor, iar mecanicul a anuntat o degajare de fum la motor. Pompierii intervin cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de calatori, in gara din Babeni. ”Mecanicul trenului R 2018, format dintr-un automotor, anunta ca s-a produs o degajare de fum la motor, in jurul orei 17.35. Trenul se afla intre statiile Ionesti… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

