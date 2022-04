Vâlcea: Accident rutier pe DN 7, la Proeni; trafic blocat Un accident grav in care au fost implicate doua autotrenuri s-a produs, luni dimineata pe DN 7, in dreptul localitatii Proeni – Valcea, o persoana fiind declarata decedata, in timp ce alte doua au fost grav ranite, au informat reprezentantii Politiei Valcea. „Din primele verificari efectuate, s-a constatat ca un barbat, in timp ce conducea un autotir pe DN 7, in localitatea Proeni, ar fi intrat in coliziune frontala cu un alt autotir care se deplasa pe sens opus. In urma impactului a rezultat decesul unei persoane si ranirea grava a altor doua persoane”, a precizat purtatorul de cuvant al politiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

